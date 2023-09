Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,20 EUR ab.

Die Moderna-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 104,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 104,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,58 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,00 USD im Vergleich zu 4.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,921 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna verloren

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient