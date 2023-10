Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 98,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 98,40 EUR zu. Bei 98,86 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 433 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 202,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,52 EUR. Dieser Wert wurde am 16.08.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,06 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 344,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,853 USD je Moderna-Aktie.

