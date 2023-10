Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 101,28 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 101,28 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,22 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 327.996 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 6,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -3,853 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

