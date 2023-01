Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 164,32 EUR zu. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 164,72 EUR zu. Bei 164,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96 Moderna-Aktien.

Am 10.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Abschläge von 48,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 03.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.364,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.969,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 21,84 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Deutschland hat Abnahmeverpflichtung für 375 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

Moderna-Aktie in Rot: Pfizer und BioNTech reichen Gegenklage gegen Moderna ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com