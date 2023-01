Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 164,62 EUR zu. Die Moderna-Aktie legte bis auf 167,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.076 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2022 auf bis zu 214,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 111,02 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,28 Prozent.

Moderna ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,30 Prozent auf 3.364,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 21,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com