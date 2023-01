Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag im Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 164,98 EUR ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,98 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,98 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,00 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,18 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,74 EUR am 24.02.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 50,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 7,70 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,30 Prozent zurück. Hier wurden 3.364,00 USD gegenüber 4.969,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 21,84 USD im Jahr 2022 aus.

