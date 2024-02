Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 95,07 USD nach.

Die Moderna-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 95,07 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 330 Moderna-Aktien.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,37 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,57 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag

NASDAQ 100-Handel aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100