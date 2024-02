Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Dienstagvormittag

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 88,65 EUR abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 88,65 EUR nach. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 88,32 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 788 Moderna-Aktien.

Am 15.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 165,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2023 (58,76 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 33,72 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD ausweisen wird.

