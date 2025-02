Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,02 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 35,02 USD. Bei 35,22 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 35,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 276.573 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 79,44 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 31,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 8,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ebenfalls ein EPS von -9,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 19.02.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -9,030 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

