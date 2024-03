Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 88,79 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 88,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,99 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 761 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 148,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,43 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 33,82 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,61 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.084,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.811,00 USD.

Die Moderna-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,136 USD je Aktie ausweisen dürften.

