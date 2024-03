Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Moderna-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 96,35 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 97,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 577.429 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 163,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,39 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,00 USD.

Am 22.02.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2.811,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.084,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,136 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

