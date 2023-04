Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Moderna 142,06 EUR

Das Papier von Moderna konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 154,94 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,07 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 280.305 Moderna-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 28,68 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 34,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je Moderna-Aktie an.

Moderna veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 11,29 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.084,00 USD im Vergleich zu 7.211,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,697 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

