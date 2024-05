Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 121,84 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 121,84 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 121,70 USD. Bei 125,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 134.903 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 14,65 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 62,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Am 02.05.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,277 USD je Moderna-Aktie.

