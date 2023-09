Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 101,06 EUR.

Die Moderna-Aktie wies um 11:18 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 101,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 100,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.244 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 203,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 101,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2023 auf bis zu 87,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,76 Prozent auf 344,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,923 USD je Aktie ausweisen dürften.

