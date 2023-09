Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 100,82 EUR abwärts.

Das Papier von Moderna gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 100,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 100,50 EUR. Bei 102,24 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 838 Moderna-Aktien.

Bei 203,30 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,65 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,14 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 15,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -3,923 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

