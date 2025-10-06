Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Nachmittag ab

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 27,77 USD ab.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 27,77 USD nach. Die Moderna-Aktie sank bis auf 27,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 383.298 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 62,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht