Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 72,00 EUR nach.

Um 09:22 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 72,00 EUR. Bei 72,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 695 Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,76 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 18,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 204,50 USD angegeben.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,673 USD einfahren.

