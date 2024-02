Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 99,49 USD.

Die Moderna-Aktie wies um 11:56 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 99,49 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 678 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 177,37 USD erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Aktie ausweisen dürften.

