Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 93,49 EUR.

Um 09:19 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,49 EUR nach oben. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,49 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 93,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 261 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2023 markierte das Papier bei 165,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 77,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,15 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

