Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,86 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 97,86 USD ab. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 238 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 163,20 USD erreichte der Titel am 15.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,77 Prozent. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,08 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.084,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,136 USD je Aktie ausweisen dürften.

