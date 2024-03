Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit KursVerlusten

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 96,63 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 96,63 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 96,52 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 99,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 692.256 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,20 USD erreichte der Titel am 15.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 68,89 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 35,27 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Moderna gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 3,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,71 Prozent zurück. Hier wurden 2.811,00 USD gegenüber 5.084,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,136 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Freitagshandel in New York: So steht der S&P 500 am Freitagmittag

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags stärker

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen