Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Donnerstagvormittag

07.03.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 89,90 EUR.

Die Moderna-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 89,90 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168 Moderna-Aktien den Besitzer. Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 65,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2023 (58,63 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 34,78 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus. Moderna veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.084,00 USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,136 USD je Moderna-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie Freitagshandel in New York: So steht der S&P 500 am Freitagmittag Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags stärker S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

