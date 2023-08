Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Montagnachmittag

So bewegt sich Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 4,5 Prozent auf 103,36 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 4,5 Prozent auf 103,36 USD ab. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 102,77 USD. Bei 106,31 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 1.488.316 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,77 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 0,57 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Am 03.08.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,76 Prozent zurück. Hier wurden 344,00 USD gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,627 USD je Moderna-Aktie stehen.

