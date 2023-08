Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,14 EUR ab.

Die Moderna-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,14 EUR abwärts. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 98,00 EUR. Bei 98,04 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 560 Moderna-Aktien.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,15 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,96 EUR. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 0,18 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 302,00 USD.

Am 03.08.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,628 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

