Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 67,38 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 09:15 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 67,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,06 EUR. Zuletzt wechselten 452 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 201,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,76 EUR am 02.11.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 12,79 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -11,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert zum Ende des Montagshandels

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter