Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 78,07 USD.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 78,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 77,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 857.743 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 178,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD. Mit einem Kursverlust von 19,88 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.831,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.364,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --12,059 USD je Moderna-Aktie.

