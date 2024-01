Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich Moderna

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 112,50 USD.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 112,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.429 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2023 markierte das Papier bei 207,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 84,44 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,40 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 204,50 USD angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.364,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --13,470 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Starker US-Aktienmarkt 2023 - doch mit diesen Aktien fuhren Anleger kräftige Verluste ein

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind