Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 101,86 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 101,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 102,14 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.190 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 191,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 46,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 58,76 EUR fiel das Papier am 02.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 73,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,470 USD einfahren.

