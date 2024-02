Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,90 EUR.

Die Moderna-Aktie notierte um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 91,90 EUR. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,78 EUR nach. Bei 91,78 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 84 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,74 EUR erreichte der Titel am 15.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 80,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,76 EUR fiel das Papier am 02.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -13,457 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

