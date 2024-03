Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Verlusten

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr bedeutet

Verluste in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich in Grün: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren

Heute im Fokus

Deutsche Bank wird optimistischer für Novo Nordisk. VW stampft ID.3-Produktion in Wolfsburg ein. EnBW überrascht mit Chefwechsel. Tesla: Netzbetreiber erhöht nach Anschlag Sicherheitsvorkehrungen. Ford-Werk in Saarlouis durch Streik lahmgelegt. BIP der Eurozone stagnierte im vierten Quartal. UBS will 85 Filialen in der Schweiz schließen.