Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 90,35 EUR.

Das Papier von Moderna befand sich um 09:11 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 90,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 90,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,09 EUR. Bisher wurden via Tradegate 574 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,66 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 34,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,136 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

