Moderna Aktie News: Moderna am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 08.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 140,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 142,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.153 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 426,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 67,01 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 111,44 EUR. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 26,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Am 04.05.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,84 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 213,16 Prozent auf 6.066,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.937,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Moderna-Aktie.

