Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,94 USD ab.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,23 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 03.08.2023 vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,730 USD je Aktie ausweisen dürften.

