Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 100,25 USD nach.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 100,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 99,63 USD. Bei 101,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 800.511 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,43 USD fiel das Papier am 07.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 1,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 03.08.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,76 Prozent auf 344,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -3,730 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

