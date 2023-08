Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 91,57 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 0,4 Prozent auf 91,57 EUR. Die Moderna-Aktie sank bis auf 91,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 864 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 203,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,56 EUR am 07.08.2023. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 2,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 344,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,688 USD je Moderna-Aktie belaufen.

