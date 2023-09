Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 109,20 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 109,20 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 109,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 107,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 290.762 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 98,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2023 Kursverluste bis auf 95,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 92,76 Prozent verringert.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,923 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

