Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag verlustreich

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 73,53 USD.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 195,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,93 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,50 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 45,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.364,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,203 USD je Moderna-Aktie belaufen.

