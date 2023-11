Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 72,10 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 72,10 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 72,06 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 73,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 451.146 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 201,32 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,55 USD am 03.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 1.831,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.364,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -11,203 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

