Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kurs der Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 114,39 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 114,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.286 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,50 USD. 81,40 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,50 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3.364,00 USD umgesetzt.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -13,360 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Starker US-Aktienmarkt 2023 - doch mit diesen Aktien fuhren Anleger kräftige Verluste ein

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind