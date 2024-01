Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,3 Prozent auf 112,80 USD ab.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 112,80 USD. Bei 111,20 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 946.225 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,95 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 62,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -13,360 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Starker US-Aktienmarkt 2023 - doch mit diesen Aktien fuhren Anleger kräftige Verluste ein

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind