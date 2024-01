Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Dienstagvormittag nach

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 105,10 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 105,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 453 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 191,00 EUR. Gewinne von 81,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,76 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 44,09 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1.831,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 3.364,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Moderna die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -13,351 USD je Moderna-Aktie stehen.

