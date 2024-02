Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Tiefenrausch

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 88,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 88,93 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,13 USD aus. Mit einem Wert von 93,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.972.634 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,37 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 49,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 29,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -13,457 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start fester

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone