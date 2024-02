Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Moderna-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 86,40 EUR.

Die Moderna-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr bei 86,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 86,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 86,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,83 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.648 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 165,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 91,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 31,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -13,457 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

