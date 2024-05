Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 122,97 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 122,97 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 124,32 USD. Bei 123,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.241 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 142,75 USD. Gewinne von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,13 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Moderna gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 91,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,87 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 167,00 Mio. USD.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,147 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag