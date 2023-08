So bewegt sich Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

09.08.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 91,56 EUR.

Die Moderna-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 91,56 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,57 EUR. Bei 91,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 54,84 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2023 auf bis zu 89,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 1,91 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD. Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 344,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 4.749,00 USD umsetzen können. Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,730 USD je Moderna-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Moderna angefallen Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

