"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend mit Kurseinbußen

09.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 24,76 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,76 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 24,33 USD. Bei 24,94 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.119.243 Moderna-Aktien.

Bei 79,94 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 222,86 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,48 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

