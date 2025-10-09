DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Nachmittag Boden gut

09.10.25 16:09 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,00 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 28,00 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,28 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278.933 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 59,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 53,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 20,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

