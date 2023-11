Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Moderna-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 71,34 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Moderna-Aktie um 12:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 112 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 204,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,50 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,203 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochmittag mit Abgaben