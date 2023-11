Notierung im Blick

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Donnerstagvormittag

09.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 66,51 EUR.

Die Moderna-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 66,51 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,51 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,51 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 319 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 202,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 204,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 58,63 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,50 USD. Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 vorlegen. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,203 USD je Moderna-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochmittag mit Abgaben

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock