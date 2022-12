Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Nachmittag ab

Um 04:22 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 171,74 EUR ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 171,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 174,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.908 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 285,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 39,76 Prozent zulegen. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR ab. Mit Abgaben von 54,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,53 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 22,12 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

